Москва6 апр Вести.Москва должна жестко ответить европейским государствам, которые откровенно проводят враждебную политику в отношении России. Об этом заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов ("Единая Россия").

Он отметил, что попытки втянуть Украину в какой-то военный блок, однозначно направленный против России, должны повлечь за собой неприятные последствия для Европы.

И вот если мы достаточно спокойно относились к тому, что остатки Украины вступят в Европейский Союз, еще и посмеялись, что они там будут с ними сами долбаться. Нет, теперь все поменялось. Нам в военном союзе европейском никакая Украина не нужна, и мы не собираемся на это смотреть. И здесь уже не специальная военная операция. И на попытке втянуть Украину в какой-то военный блок, однозначно направленный против России, должны повлечь за собой самые масштабные последствия, неприятнейшие для европейцев. Но не для всех, а для тех государств, которые проводят откровенно враждебную политику в отношении нашей страны. И здесь любое оружие законно, любые средства хороши, и нам не в чем будет себя винить. Мы же специальную операцию проводим, чтобы освободить все-таки наш народ, а там наших народов больше нет. И не было, судя по всему объяснил парламентарий

Ранее Картаполов сообщал, что распад НАТО может за собой повлечь для России негативный сценарий. По его словам, новый военный блок в Европе будет опасен своей непредсказуемостью.