Депутат Картаполов: в Киеве для Вооруженных сил России неприкосновенных нет

Москва26 мая Вести.В выборе законных целей Вооруженных сил РФ для ударов возмездия по Киеву нет неприкосновенных особ. Об этом заявил ИС "Вести" председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Накануне МИД России предупредил о предстоящих системных и последовательных ударах по центрам принятия решений и командным пунктам в Киеве и рекомендовал иностранцам как можно скорее покинуть украинскую столицу.

Для наших Вооруженных сил и для нашего оружия нет неприкосновенных особ заявил в связи с этим Картаполов

По его мнению, западные дипломаты не спешат покидать Киев, так как вынуждены выполнять предписания из Брюсселя, а самому Евросоюзу безразлична судьба собственных дипломатов.