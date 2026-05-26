Брюссель в очередной раз показал свою звериную сущность Картаполов объяснил, почему западные дипломаты не спешат покидать Киев

Москва26 мая Вести.Западные дипломаты не спешат покидать Киев, так как вынуждены выполнять предписания из Брюсселя. Евросоюзу же безразлична судьба собственных дипломатических работников, заявил ИС "Вести" председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Накануне МИД России предупредил о предстоящих ударах по центрам принятия решений и командным пунктам в Киеве и рекомендовал иностранцам как можно скорее покинуть столицу Украины. Иностранные дипломаты при этом не спешат покидать город.

Они вынуждены выполнять предписания из Брюсселя. Ну а Брюссель в очередной раз показал свою звериную сущность. Если сначала для них абсолютно неинтересными и бесполезными были украинцы, то теперь такими же стали и собственные дипломатические работники. Это их проблемы, мы их всех предупреждаем. Они готовы бросить все в топку, лишь бы только продолжать поддерживать эту войну, которую сами же и развязали заявил Картаполов

Ранее реакцию западных политиков на рекомендацию покинуть Киев прокомментировала в интервью ИС "Вести" официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.