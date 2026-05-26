Москва26 мая Вести.У Евросоюза, похоже, имеются "лишние" дипломаты, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на фоне отказа ЕС вывезти своих сотрудников из Киева после предупреждения от российского МИД.

Что ж, похоже, у него (ЕС - прим. ред.) есть лишние дипломаты и ему нужно сократить их число написал Медведев в соцсети X

Ранее представитель Еврокомиссии Анита Хиппер заявила, что страны ЕС не намерены проводить эвакуацию своих дипломатов из Киева, несмотря на предупреждение российского МИД.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова также высказалась о реакции западных политиков на рекомендацию покинуть Киев в связи с намерением России нанести удары по центрам принятия решений киевского режима. По ее словам, Евросоюз не беспокоится о своих гражданах, в том числе о дипломатах, которые находятся в Киеве.

МИД РФ 25 мая заявил о том, что удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по колледжу в Старобельске и отсутствие реакции на него со стороны западных стран "переполнили чашу терпения". В ответ Вооруженные силы России (ВС РФ) приступают к ударам по инфраструктуре ВПК в Киеве, в том числе по центрам принятия решений и командным пунктам.

ВСУ атаковали учебный корпус и общежитие колледжа в Луганской Народной Республике 22 мая. В момент удара там находились 86 детей в возрасте от 14 до 18 лет. Погиб 21 человек, пострадали 65.