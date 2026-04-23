Москва23 апрВести.Европейцев в очередной раз ввели в заблуждение относительно того, кто в итоге погасит задолженности киевского режима, одобренные Евросоюзом (ЕС). Об этом заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
В соцсети X Медведев прокомментировал выделение Евросоюзом кредита Украине в размере 90 миллиардов евро.
Наслаждайтесь тем, что вас снова надули, европейцы — это 90 миллиардов евро из ваших кармановнаписал он на английском языке
Зампред Совбеза указал, что предоставленные средства Киеву возвращать не придется, поскольку по "абсурдной логике" Брюсселя счет выставят России.
Ранее в регламенте ЕС отмечалось, что погашение кредита от Киева потребуют только после получения репараций от Москвы. Подчеркивалось, что активы Банка России европолитики намерены оставить замороженными.