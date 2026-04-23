Медведев: европейцев надули, пообещав возместить кредит Киеву за счет РФ

Москва23 апр Вести.Европейцев в очередной раз ввели в заблуждение относительно того, кто в итоге погасит задолженности киевского режима, одобренные Евросоюзом (ЕС). Об этом заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

В соцсети X Медведев прокомментировал выделение Евросоюзом кредита Украине в размере 90 миллиардов евро.

Наслаждайтесь тем, что вас снова надули, европейцы — это 90 миллиардов евро из ваших карманов написал он на английском языке

Зампред Совбеза указал, что предоставленные средства Киеву возвращать не придется, поскольку по "абсурдной логике" Брюсселя счет выставят России.

Ранее в регламенте ЕС отмечалось, что погашение кредита от Киева потребуют только после получения репараций от Москвы. Подчеркивалось, что активы Банка России европолитики намерены оставить замороженными.