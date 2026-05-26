Захарова: политикам Евросоюза все равно, что будет с их гражданами

Москва26 мая Вести.Евросоюз не беспокоится о своих гражданах, в том числе о дипломатах, которые находятся в Киеве. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью ИС "Вести" прокомментировала реакцию западных политиков на рекомендацию покинуть Киев в связи с намерением России нанести удары по центрам принятия решений киевского режима.

Захарова подчеркнула, что решения политиков Евросоюза идут вразрез с интересами граждан европейских стран. Это отразилось и на отказе от российских энергоносителей. Сейчас примером служит реакция на рекомендацию МИД России об эвакуации из Киева.

[Им] абсолютно все равно, что будет с их собственными дипломатами, с гражданами, они даже этого не скрывают. Посмотрите, что происходит в их собственных странах: отказ от энергоресурсов российских, низвержение собственных ранее развивавшихся невиданными темпами стран Европейского союза сказала Захарова

25 мая российское Министерство иностранных дел распространило сообщение о том, что Вооруженные силы Российской Федерации будут впредь наносить удары как по центрам принятия решений, так и по командным пунктам в Киеве, и рекомендовало иностранцам как можно скорее покинуть Киев.