Москва26 мая Вести.Представители мирового большинства, в отличие от коллективного меньшинства, в частности, ЕС, прислушались к предупреждениям внешнеполитического ведомства России о необходимости покинуть Киев в преддверии 9 мая. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью ИС "Вести".

Захарова прокомментировала сообщения, якобы никто из дипломатического корпуса других стран не прислушался к рекомендациям МИД России покинуть Киев в связи с возможным ответом ВС РФ на атаки украинских боевиков 9 мая.

Это не так. Речь шла о том, что коллективный Запад, в первую очередь Евросоюз, заявил, что для них эти заявления не являются руководством к действию. Это говорит о том, что они наплевательски относятся как к гражданам других стран, так и к гражданам своих собственных стран. А мировое большинство прислушалось, приняли меры. Поэтому, пожалуйста, не сравнивайте коллективное меньшинство с мировым большинством подчеркнула Захарова

Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что решения политиков Евросоюза идут вразрез с интересами граждан европейских стран. Это отразилось и на отказе от российских энергоносителей. Сейчас примером служит реакция на рекомендацию МИД России об эвакуации из Киева.