Джабаров: резкий ответ РФ Киеву о мерах на 9 Мая стал для Европы холодным душем

Москва12 мая Вести.Предупреждение Минобороны РФ об ударе по центру Киева в случае попыток срыва парада Победы в Москве стало холодным душем для многих лидеров стран Европы. Об этом заявил в интервью ИС "Вести" первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Сенатор обратил внимание на изменение тональности заявлений европейских лидеров в последнее время.

Кое-кто призвал к прямым переговорам с российским лидером, кое-кто сказал, что надо садиться, обсуждать темы, которые можно рассматривать с Россией. Я думаю, что это связано с тем, что в некоторых европейских государствах созрело понимание того, что мир вступает в полосу кризиса. Прежде всего, конечно, речь идет об энергетическом кризисе, да и экономическом тоже сказал Джабаров

Он подчеркнул: европейские страны, поддерживающие Украину, не добились никаких особых успехов и увидели, что Россия выстояла.

Более того, после последнего предупреждения России, что в случае срыва парада Победы в Москве будет нанесен удар по центру Киева, по самым важным местам, где принимаются решения, с призывом покинуть Киев и даже населению - я думаю, это был холодный душ для многих европейцев. Они поняли, что Россия не шутит, уже давно не шутит, но сейчас Россия готова перейти к самым решительным действиям отметил Джабаров

Ранее сенатор заявил, что в Европе понимают - в изоляции оказался Евросоюз, а не Россия.