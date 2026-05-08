В Европе раскритиковали главу ЕК за поддержку Зеленского Аналитик Кошкович: слова главы ЕК звучат как одобрение угроз Зеленского

Москва8 мая Вести.Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен фактически поддержала угрозы Владимира Зеленского нанести удар по параду Победы в Москве, заявил аналитик Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети X.

Речь идет о заявлении главы Еврокомиссии, когда она усомнилась в серьезности намерений России в вопросе переговоров о мире с Украиной.

"Это заявление можно расценить только как карт-бланш Зеленскому на нападение на парад. Это может привести к ужасным последствиям, ведь Виктора Орбана, который мог бы выступить сдерживающим фактором, больше нет", - сказал аналитик.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия готова вести предметные переговоры по Украине и не отказывается от них.