Скабеева: Зеленский вручил фон дер Ляйен орден Европы в обмен на членство в ЕС

Скабеева назвала вручение фон дер Ляйен ордена Европы взяткой от Зеленского Скабеева: Зеленский вручил фон дер Ляйен орден Европы в обмен на членство в ЕС

Москва15 июл Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский, наградив орденом Европы председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, дал ей своеобразную взятку за членство Украины в ЕС. Об этом сообщила автор ИС "Вести" Ольга Скабеева.

Побрякушка в обмен на членство в ЕС. Получается взятка? написала она в мессенджере MAX

15 июля фон дер Ляйен прибыла в Киев для обсуждения новых инициатив по интеграции военных индустрий Евросоюза и Украины, а также вопросов присоединения и подготовки к зиме. Зеленский вручил главе ЕК орден Европы "за выдающиеся личные заслуги в поддержке стратегического курса Украины".