BZ: фон дер Ляйен попала в скандал из-за чата с Зеленским и евролидерами

Фон дер Ляйен попала в скандал из-за группового чата с Зеленским и евролидерами BZ: фон дер Ляйен попала в скандал из-за чата с Зеленским и евролидерами

Москва24 июн Вести.Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен попала в скандал из-за ведения тайной переписки в групповом чате с главой киевского режима Владимиром Зеленским и европейскими лидерами. Об этом сообщает немецкое издание Berliner Zeitung.

В отношении председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен вновь ведется расследование. На этот раз в центре внимания находится секретный групповой чат с участием канцлера ФРГ Фридриха Мерца, Владимира Зеленского, президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Италии Джорджи Мелони и уходящего в отставку премьера Британии Кира Стармера говорится в публикации

Уточняется, что инициатором расследования стала европейский омбудсмен Тереза Анжиньо.

Информация о наличии такого чата была обнародована еще в январе 2026 года. Поводом для нового разбирательства стал отказ Еврокомиссии публиковать данные этого чата по запросу нидерландской организации Follow the Money.

Ранее сообщалось, что жесткий стиль управления фон дер Ляйен вызывает недовольство у многих чиновников Евросоюза.