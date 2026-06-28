Скандалы с Москвой и Израилем углубили раскол в руководстве ЕС BZ: конфликт фон дер Ляйен с Каллас парализовал европейскую дипломатию

Москва28 июн Вести.Борьба за контроль над внешней политикой ЕС вылилась в открытое противостояние между главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и верховным представителем Союза по иностранным делам Каей Каллас. Об этом пишет Berliner Zeitung.

Незадолго до нсаммита ЕС стало известно о тайном канале связи с Москвой: руководитель аппарата председателя Евросовета Антониу Кошта якобы дважды созванивался с Кремлем для подготовки возможных переговоров по Украине. Германия и Франция, претендующие на ведущую роль в этом вопросе, восприняли это с возмущением. Инцидент обнажил неурегулированность распределения полномочий во внешней политике ЕС.

Каллас руководит Европейской службой внешних связей и одновременно является вице-председателем Еврокомиссии. По данным Politico, внутри Комиссии она называла фон дер Ляйен диктатором. Летом 2025 года глава ЕК создала отдельный директорат DG Mena по Ближнему Востоку, фактически лишив Каллас возможности работать на этом направлении.

С середины июня давление на Каллас усилилось. По данным портала Euractiv, в конце мая в Мехико она за закрытыми дверями сравнила политику Израиля с апартеидом. Глава МИД Израиля Гидеон Саар прервал с ней любые контакты. Председатель комитета бундестага по внешней политике Армин Лашет потребовал ее отставки, назвав высказывания "антисемитскими выпадами". Канцлер Фридрих Мерц дистанцировался от ее формулировок, но к требованиям об отставке не присоединился.