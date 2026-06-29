Politico: в ЕК и Евросовете выступили за роспуск службы дипломатии ЕС

Чиновники из ЕК хотят распустить службу дипломатии ЕС, возглавляемую Каллас Politico: в ЕК и Евросовете выступили за роспуск службы дипломатии ЕС

Москва29 июн Вести.Многие чиновники из Еврокомиссии и Евросовета призывают упразднить Европейскую службу внешних связей, которой руководит Кая Каллас. Об этом пишет газета Politico, ссылаясь на неназванных европейских чиновников.

По информации издания, десять действующих и бывших чиновников дипломатов в Евросоюзе указали на кризис в дипслужбе. Отмечается, что у ведомства нет определенной миссии, и она не может конкурировать с Еврокомиссией, которая обладает большими финансовыми и политическими ресурсами.

Как в Совете, так и в ЕК, есть группа, которая хотела бы распустить Европейскую службу внешних связей цитирует Politico одного из чиновников

Источник газеты между тем добавил, что есть и сторонники защиты дипслужбы ЕС, но "они не столь сильны".

Кроме того, Кая Каллас часто подвергается критике со стороны евродипломатов. Многие также указывают на личное соперничество Каллас с главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен.

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