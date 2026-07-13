В Евросоюзе обострились противоречия между Урсулой фон дер Ляйен и Каей Каллас Euractiv: война Каллас и фон дер Ляйен за сферы влияния перешла в открытую фазу

Москва13 июл Вести.В Евросоюзе обострились споры между главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой дипслужбы ЕС Каей Каллас. На этот раз их позиции разошлись по вопросу санкций против Израиля за строительство поселений на палестинских территориях.

О новом противостоянии сообщает 13 июля портал Euractiv. Две еврочиновницы имеют различные мнения по вопросу ограничений или запрета торговли с израильскими поселениями, отмечает издание.

Война за территорию между фон дер Ляйен и Каллас переходит в открытую фазу охарактеризовало ситуацию освещающее дела ЕС издание

За широкий запрет на торговлю с израильскими поселениями на арабских территориях активно выступает ряд ведущих стран Евросоюза. Среди сторонников такой позиции Нидерланды, Франция, Испания, Швеция, Ирландия и Бельгия. Это позволяет главе евродипломатии Кае Каллас оказывать давление на Еврокомиссию. Глава европейского парламента, напротив, саботирует санкции против Израиля. В этом Урсулу фон дер Ляйен поддерживает позиция правительства ФРГ. Сама глава европейского правительства все чаще высказывается по внешнеполитическим вопросам, пересекая границу полномочий. Более того, еще месяц назад издание Euronews предполагало, что за инициированной в ЕС реформой дипломатического аппарата мелькает тень Урсулы фон дер Ляйен.

Париж, Берлин и ряд других евростолиц хотят пересмотреть роль Каллас в структуре внешнеполитического ведомства ЕС, сообщала в своей статье 11 июня газета Financial Times. По данным издания, Каллас могут лишить части полномочий главы евродипломатии. Часть функций от Каллас могут быть переданы Урсуле фон дер Ляйен.

Конфликты по отношениям ЕС с Россией и Израилем лишь обнажили существующие в Европе противоречия между Урсулой и Каей, поясняет Berliner Zeitung. Газета El Pais назвала Каллас, фон дер Ляйен и генсека НАТО Марка Рютте худшими руководителями за десятилетия.