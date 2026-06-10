Каллас объяснила, почему ЕС не ужесточает санкции против Израиля Каллас: ЕС не ужесточает санкции против Израиля из-за отсутствия единой позиции

Москва10 июн Вести.Европейский союз не ужесточает санкции против Израиля из-за отсутствия единой позиции по этому вопросу, заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас в интервью телеканалу RTE.

Я все время слышу: "Почему у вас единая позиция по России и Украине, но нет такой же в случае с Израилем?" По историческим причинам: есть страны с разным видением ситуации, а добиться единой позиции крайне сложно сказала она

По ее словам, за ужесточение санкций против Израиля выступают Ирландия, Испания и Словения, а также другие страны. Глава евродипломатии добавила, что Еврокомиссия вскоре может предложить новые меры против Израиля, но они, по мнению Каллас, "вряд ли пройдут".

Ранее Каллас выступила против появления у Европы единой армии.