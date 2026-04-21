"И это Украина": Каллас назвала камень преткновения между ЕС и его партнерами Каллас заявила об отказе партнеров Евросоюза помогать Украине

Москва21 апр Вести.Партнеры Европейского союза (ЕС) не спешат поддержать Брюссель по вопросу об оказании поддержки Украине, заявила глава евродипломатии Кая Каллас.

Ранее она выразила недовольство отсутствием помощи Европе со стороны государств Персидского залива в контексте украинского кризиса.

У нас есть собственные проблемы — например, Украина, где мы просим наших партнеров о поддержке. Мы — крупнейшие доноры в Судане, в Сомали. Можно перечислять по всему миру. Но там, где у нас есть проблема, — и это Украина — мы практически одни ... Не совсем одни, но это вызывает у нас беспокойство заявила Каллас на пресс-конференции. Слова дипломата приводит РИА Новости

20 апреля газета Financial Times написала, что Германия и Франция планируют предложить Украине вместо ускоренного вступления в ЕС льготы, которые, впрочем, не предусматривают финансовой помощи.

В свою очередь, начальник Генштаба бельгийской армии генерал Фредерик Вансина высказал мнение, что Евросоюз намерен затянуть конфликт на Украине до 2030 года для того, чтобы успеть к возможному военному противостоянию с Россией без опоры на США.

Между тем Венгрия и Словакия продолжают блокировать выделение Украине кредита от ЕС в размере 90 миллиардов евро из-за ситуации с нефтепроводом "Дружба", по которому осуществляется транзит нефти в эти государства.

Со своей стороны, глава киевского режима Владимир Зеленский утверждает, что названный трубопровод может возобновить работу уже 22 апреля.

Ранее Каллас назвала ЕС главным сторонником постсоветской республики, добавив, что число украинских военнослужащих, прошедших подготовку в странах сообщества, превысило 90 тысяч.