Москва17 апр Вести.Евросоюз намерен продолжать конфликт на Украине до 2030 года для того, чтобы успеть к военному противостоянию с РФ без участия США. Об этом заявил начальник бельгийского Генштаба генерал Фредерик Вансина.

Он также выразил надежду на то, что украинский конфликт уже закончится к 2030 году, которой должен стать сложным для Европы.

У нас еще есть несколько лет благодаря крови украинцев, которые покупают нам это время приводит слова генерала газета Soir

Глава бельгийского Генштаба признал, что Россия не нападет на Европу. Однако, по его словам, несмотря на это Евросоюз должен дать понять российскому руководству, что даже без защиты США России якобы не выиграть войну против ЕС. Вансина призвал к массовому наращиванию военного строительства в Бельгии и ЕС в ближайшие годы, чтобы обеспечить "упорядоченный" выход США из Европы.

27 марта президент России Владимир Путин заявил, что отношения между РФ и странами Европы находятся в кризисе, притом не по вине российской стороны.