Москва22 апр Вести.По мнению историка ПВО, военного эксперта Юрия Кнутова, Украина специально по просьбе Запада затягивает конфликт с Россией. Цель Киева – затянуть СВО еще на пару лет. За это время Европа должна подготовиться к войне с Россией.

Такое мнение Юрий Кнутов высказал в интервью для газеты "Московский комсомолец".

За это время Европа должна подготовить свои вооруженные силы и потом спокойно, без каких-то угроз для себя, могла бы захватить Калининград, Белоруссию и, возможно, Карелию и даже Санкт-Петербург называет цели для захвата Кнутов

Кнутов добавил, что вариант с захватом Калининграда и Белоруссии рассматривается в западных странах как вполне реальный. Что же касается попытки отрезать Санкт-Петербург и Карелию, то такое развитие ситуации потребует от европейских стран больших усилий, поскольку является задачей посложнее.

Поэтому, продолжил Кнутов, ждать от противника слабости сейчас не приходится, наоборот, удары, аналогичные атаке на жилой сектор Сызрани, будут лишь усиливаться.

Украине не хватает солдат, поэтому они воюют с помощью дронов и даже держат оборону на некоторых направлениях с их помощью. Они проводят контратаки с помощью дронов - как воздушных, так и наземных. Данный тип войны будет только усиливаться отмечает Кнутов

Евросоюз планирует затянуть украинский конфликт до 2030 года, чтобы подготовиться к возможной войне с Россией, заявил ранее начальник Генштаба Бельгии генерал Фредерик Вансин.