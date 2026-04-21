Килинкаров: шаг за шагом ЕС приближает Россию к мировому конфликту

Москва21 апр Вести.Начало специальной военной операции (СВО) России на Украине - это попытка России предотвратить большой конфликт со странами Евросоюза (ЕС), заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" бывший депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров.

По его мнению, своими действиями ЕС планомерно приближает Россию к прямому конфликту со странами союза.

У меня есть внутреннее ощущение, что мы шаг за шагом приближаемся к большому, глобальному конфликту. Нас, по крайней мере, к этому ведут. И мне очень жаль, что в Европе, на самом деле, политическая элита абсолютно неадекватно реагирует на те вызовы, с которыми они сталкиваются. И если дела будут продолжаться так и дальше, надо просто понять: Россия сделала и так все возможное и даже невозможное для того, чтобы предотвратить плохой сценарий. Но не получилось, начиная даже от начала СВО. Это тоже была попытка предотвратить большой конфликт. Просто они не понимают, что характер этой войны будет совершенно не такой заявил Килинкаров

Журналист Михаил Антонов, комментируя сообщение Минобороны с адресами европейских предприятий, которые производят беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и их компоненты для нужд Украины, заявил, что ЕС превращается в отдельную автономную военную структуру и готовится к войне с Россией.

По словам Антонова, Европа намерена закрывать собственные потребности в различных видах вооружений и одновременно превращаться в стратегический тыл для Украины.