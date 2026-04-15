Москва15 апр Вести.Европейский Союз превращается в отдельную автономную военную структуру и готовится к войне с Россией. Такое мнение выразил журналист Михаил Антонов в комментарии ИС "Вести", комментируя публикацию Минобороны с адресами европейских предприятий, которые, по данным ведомства, производят беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и их компоненты для нужд Украины.

По его словам, Европа будет закрывать собственные потребности в различных типах вооружения и параллельно превращаться в стратегический тыл для Украины. Антонов также добавил, что политический класс Европы представляет Россию как своего врага.

Сегодняшнее заявление о том, что в течение года Украина получит 120 000 беспилотников различного типа, в том числе и морских, не оставляет сомнений в том, что Украину будут использовать до конца, как таран для ослабления России прежде, чем пытаться разобраться уже с Россией своими силами. Почему-то мне теперь кажется, что война между Россией и Европой неизбежна. При том, что, понимаете, они же, это опять вот как с Украиной, они не оставляют нам выбора, да? Потому что Европа становится глубоким промышленным тылом воюющего конгломерата, где на острие пока Украина пояснил он

Ранее сообщалось, что МО РФ опубликовало расположение заводов по выпуску БПЛА для Украины в Европе. Согласно опубликованным данным, комплектующие для украинских БПЛА изготавливаются в Германии, Турции, Израиле, Испании, Италии и Чехии.