L'AntiDiplomatico: ЕС наращивает военную мощь и ядерный потенциал для войны с РФ

В Италии назвали четыре признака подготовки ЕС к войне с Россией L'AntiDiplomatico: ЕС наращивает военную мощь и ядерный потенциал для войны с РФ

Москва26 апр Вести.Страны Евросоюза наращивают свой военный, в том числе ядерный, потенциал, чтобы развязать войну с Россией. Об этом пишет итальянское издание L'AntiDiplomatico.

Журналисты назвали четыре основных признака, указывающих на агрессивные намерения Европы против России.

Первый - "дронизация" - означает, что Европа превратилась в "производственный тыл" для киевского режима по производству беспилотников, необходимых Вооруженным силам Украины.

Наращивание производства беспилотников, подчеркивает издание, указывает на планы стран ЕС воспроизводить подобные вооружения в количествах, адекватных военному, а не мирному времени.

Второй признак - милитаризация гражданских предприятий, которая лучше всего видна на примере Германии.

Как видно, мы стоим перед лицом масштабной, трудной и, безусловно, дорогостоящей трансформации, которую невозможно осуществить с расчетом на краткосрочную перспективу: Берлин намерен массово производить оружие в течение длительного времени. Выбор, который можно объяснить только убежденностью в неизбежности столкновения с Москвой пишет L'AntiDiplomatico

Третий признак - агрессивные действия против российских судов в Балтийском, Черном и Средиземном морях.

Война против России все больше перемещается на море: сначала постоянные атаки на российские танкеры в Черном море, теперь корсарская война на Балтике, не говоря уже о спорадических (но крайне серьезных) атаках на российские суда в Средиземном море отмечает издание

Четвертый признак - ядерное вооружение Европы. Журналисты отметили, что европейские страны планомерно идут к наращиванию своего ядерного потенциала, а также стремятся разместить подобные вооружения поближе к российской территории, в том числе в Польше и Финляндии.

Становится ясно, что конфликт между Россией и Европой следует считать неизбежным. Вероятно, точка невозврата пройдена, и к прямому конфликту движутся по инерции, что делает практически невозможным или крайне затруднительным любое движение вспять сделала вывод газета

Ранее L'AntiDiplomatico писала, что европейцы подстрекают киевский режим продолжать украинский конфликт, поскольку сами готовятся к открытой конфронтации с Москвой.