AD: на дипломатию Европы больше нет надежд, ЕС идет к точке невозврата

Москва2 июн Вести.Европейский союз приближается к точке невозврата в украинском кризисе. Отсутствие дипломатических инициатив и нарастающее давление на Киев ведут Европу к прямому вовлечению в вооруженный конфликт с Москвой.

Об этом говорится в статье, опубликованной итальянской газетой AntiDiplomatico. Автор подчеркнул, что Европа оказалась в роли арьергарда стороны, находящейся в состоянии войны. По его словам, европейские страны производят оружие, которое отправляется на фронт и наносит удары по территории другого государства. При этом дипломатическое решение не просматривается — Запад делает ставку на военную победу над Россией, а затем и над Китаем.

Издание также отмечает, что без внешней поддержки киевский режим прекратит существование в считаные дни. Уровень конфликта с каждым днем возрастает, подчеркивает автор.

Он добавил, что политический курс Брюсселя ведет европейский континент к катастрофе, предотвратить которую можно лишь путем радикального обновления западных властных элит.

Ранее премьер-министр Болгарии Румен Радев призвал ЕС изменить общую политику по отношению к украинскому конфликту. Он заявил, что всерьез обеспокоен стремлением сообщества к победе над крупнейшей ядерной державой, которой является Россия, без возможностей перехватывать гиперзвуковое оружие и противодействовать ему.