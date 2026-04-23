Москва23 апрВести.В украинских СМИ, несмотря на одобрение Евросоюзом 90-миллиардного кредита Киеву, начали опасаться серьезных изменений европейской политики по отношению к России и Украине под воздействием комплекса внутренних и внешних факторов.
Два глобальных вызова ставят под сомнение стабильность самого Евросоюза, отмечает одно из СМИ Украины.
Несмотря на уже принятое решение о кредите, реальная ее политика в отношении Украины и России может быть откорректирована под влиянием двух глобальных факторовпишет одно из крупных изданий Украины в своем Telegram-канале
Первый из этих факторов — состояние европейской экономики в условиях резкого роста цен на энергоносители. Это самый болезненный для Европы фактор на фоне кризиса в Персидском заливе, который привел к перекрытию Ормузского пролива. Если в ближайшее время ситуация не нормализуется, то это угрожает экономике ЕС, которая получит колоссальный удар. При этом сам Евросоюз готовится на этом фоне к полному отказу от российских энергоносителей и усиливает антироссийские санкции. В частности, после согласования 20-го европейского санкционного пакета Евросоюз уже начал работу над 21-м.
Второй фактор, продолжает украинское издание, это нарастание угрозы прямой военной конфронтации Европы с Россией при одновременном ухудшении отношений США и Евросоюза. Попытка противостояния с Россией в одиночку для европейцев выглядит крайне рискованным мероприятием.
Ранее Минобороны России опубликовало список и адреса европейских предприятий, на которых производятся беспилотники для Украины. На Западе отметили, что РФ от предупредительных слов впервые перешла к конкретным действиям, хотя пока тоже предупредительным.