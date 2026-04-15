Минобороны: действия лидеров ЕС все быстрее втягивают эти страны в войну с РФ

Москва15 апр Вести.Действия европейских правителей, которые размещают на территории своих государств производства беспилотников для Украины, все быстрее втягивают эти страны в войну с Россией. На это указало Минобороны РФ.

говорится в заявлении ведомства

Ранее министерство обороны РФ заявило, что на фоне роста потерь и дефицита живой силы в рядах ВСУ руководство ряда стран Европы решили нарастить поставки беспилотников на Украине. Делать это они планируют за счет расширения финансирования "украинских" и "совместных" предприятий по выпуску ударных БПЛА и их компонентов, расположенных на территории государств ЕС. Ведомство опубликовало названия и адреса соответствующих предприятий.