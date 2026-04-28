Москва28 апрВести.Россия внимательно отслеживает цепочки поставок оружия из Европы на Украину, заявил глава Минобороны РФ Андрей Белоусов на совещании глав военных ведомств государств ШОС в Бишкеке.
Европа, отметил он, все сильнее втягивается в украинский конфликт на фоне снижения активности США в поддержке киевского режима. ЕС, тем временем, финансирует Киев и поставляет ему вооружение, указал министр обороны РФ.
Внимательно отслеживаем производственно-логистические цепочки таких поставок и намеренно предаем их огласкезаявил Белоусов
Он напомнил, что 15 апреля был опубликован перечень предприятий Европы, производящих и поставляющих на Украину ударные БПЛА и компоненты для нанесения ударов по территории РФ. Такие действия усиливают эскалацию на всем европейском континенте и могут привести к непредсказуемым последствиям, подчеркнул Белоусов.
Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что во время саммита ЕС на Кипре три страны присоединились к программе по закупкам вооружения для украинской армии.