Белоусов: Россия отслеживает цепочки поставок оружия из ЕС на Украину Белоусов: РФ отслеживает цепочки поставок Европой оружия на Украину

Москва28 апр Вести.Россия внимательно отслеживает цепочки поставок оружия из Европы на Украину, заявил глава Минобороны РФ Андрей Белоусов на совещании глав военных ведомств государств ШОС в Бишкеке.

Европа, отметил он, все сильнее втягивается в украинский конфликт на фоне снижения активности США в поддержке киевского режима. ЕС, тем временем, финансирует Киев и поставляет ему вооружение, указал министр обороны РФ.

Внимательно отслеживаем производственно-логистические цепочки таких поставок и намеренно предаем их огласке заявил Белоусов

Он напомнил, что 15 апреля был опубликован перечень предприятий Европы, производящих и поставляющих на Украину ударные БПЛА и компоненты для нанесения ударов по территории РФ. Такие действия усиливают эскалацию на всем европейском континенте и могут привести к непредсказуемым последствиям, подчеркнул Белоусов.

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что во время саммита ЕС на Кипре три страны присоединились к программе по закупкам вооружения для украинской армии.