Москва15 апр Вести.Европейские предприятия по производству БПЛА и другого оборудования для Украины являются потенциальными целями для Вооруженных сил России. Об этом в соцсети X написал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Ранее российское Минобороны обнародовало список с наименованиями и адресами украинских и европейских предприятий, где производятся БПЛА для ударов по России.

Заявление Минобороны РФ надо воспринимать буквально: список европейских производств, где делают дроны и другое оборудование, является списком потенциальных целей для ВС РФ. Когда удары станут реальностью - зависит от того, что будет дальше…Приятных снов, европейские партнеры написал Медведев

В среду в Минобороны РФ предупредили, что использование Киевом для терактов беспилотников европейского производства может привезти к "непредсказуемым последствиям" и грозит "резкой эскалацией" конфликта.