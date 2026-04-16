Еврокомиссия не комментирует данные Минобороны РФ о поставщиках дронов Украине ЕК не стала комментировать публикацию Минобороны РФ о поставщиках дронов Киеву

Москва16 апр Вести.Еврокомиссия отказалась комментировать публикацию Министерства обороны РФ, в которой приведены точные адреса европейских компаний, поставляющих Украине беспилотники для нанесения ударов по России.

Об этом сообщает ТАСС.

Мы не намерены усиливать это сообщение какими-либо деталями. Мы поддерживаем Украину, и мы расширяем нашу собственную оборону заявила представитель Еврокомиссии Анита Хиппер на брифинге в Брюсселе

Она вновь подтвердила, что Евросоюз намерен и дальше оказывать финансовую поддержку Киеву и усиливать санкционное давление на Россию.

В среду Министерство обороны России опубликовало перечень с названиями и адресами европейских компаний, которые, по данным ведомства, занимаются производством беспилотных летательных аппаратов и их комплектующих для нужд Украины. В министерстве заявили, что с помощью этих сведений хотят показать европейскому обществу "подлинные причины угроз их безопасности".