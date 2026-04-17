Москва17 апрВести.Представитель Европейской комиссии Анита Хиппер заявила, что у ЕС нет доказательств нанесения Украиной ударов по территории России с использованием воздушного пространства стран-членов Евросоюза, включая Финляндию и страны Балтии. Об этом она сообщила 17 апреля 2026 года на брифинге в Брюсселе.
Хиппер прокомментировала таким образом недавнее заявление секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу, который предупредил о возможном использовании Россией права на самооборону в ответ на подобные удары. По словам представителя Еврокомиссии, заявления о недопущении использования территории ЕС для атак были услышаны, однако "нет никаких доказательств".
Ранее Шойгу напомнил Финляндии и Прибалтике о праве России на самооборону, указывая на участившиеся атаки украинских БПЛА через воздушное пространство этих государств.