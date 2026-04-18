РИА Новости: Киев скрывает данные о поставках БПЛА из Европы

Украина скрывает статистику по поставкам беспилотников из Европы

Москва18 апр Вести.Украина не раскрывает таможенные сведения об импорте беспилотников на фоне увеличения числа поставок БПЛА из стран Европы, сообщает РИА Новости.

Агентство изучило данные на портале украинской таможни и выяснило, что информация по коду HS 8806, под которым в международной торговле классифицируются беспилотные летательные аппараты, недоступна для публичного запроса на ресурсе.

Как отмечается, таможня скрыла все сведения по импорту БПЛА из любых стран.

Ранее сообщалось, что европейские страны, в частности Великобритания, Германия и Франция, нарастили поставки дронов-камикадзе для Киева.