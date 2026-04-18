Москва18 апрВести.Украина не раскрывает таможенные сведения об импорте беспилотников на фоне увеличения числа поставок БПЛА из стран Европы, сообщает РИА Новости.
Агентство изучило данные на портале украинской таможни и выяснило, что информация по коду HS 8806, под которым в международной торговле классифицируются беспилотные летательные аппараты, недоступна для публичного запроса на ресурсе.
Как отмечается, таможня скрыла все сведения по импорту БПЛА из любых стран.
Ранее сообщалось, что европейские страны, в частности Великобритания, Германия и Франция, нарастили поставки дронов-камикадзе для Киева.