На Западе раскрыли мотивы европейских лидеров в украинском конфликте L’Antidiplomatico: лидеры ЕС остро нуждаются в продолжении конфликта на Украине

Москва5 мая Вести.Лидеры стран – членов Евросоюза нуждаются в продолжении украинского конфликта, поскольку видят в нем свой единственный способ выжить и обогатиться. Об этом пишет итальянское издание L’Antidiplomatico.

Для того чтобы конфликт продолжался, евролидеры распространяют милитаристские настроения в обществе, внушая людям, что Россия в ближайшие годы якобы нападет на "одну из европейских стран или, возможно, на несколько", отмечает издание.

Различные европейские страны выступают как союзники, покровители и спонсоры нацистского киевского режима, видя в продолжении противостояния с Россией единственный для себя способ выживания и обогащения следует из публикации

Ранее газета Politico со ссылкой на источники среди европейских политиков и чиновников написала, что представители стран ЕС опасаются якобы нападения России в ближайшие два года, однако внутри Евросоюза и НАТО не все согласны с такой позицией.