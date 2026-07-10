Москва10 июлВести.Запад сам столкнется с трагедией из-за милитаризации Европы, которая проводится под предлогом поддержки киевского режима. Об этом сообщает итальянское издание AntiDiplomatico (AD).
Автор называет европейское перевооружение "крайне прибыльной операцией", которую оправдывают обеспечением безопасности.
Трагедия в том, что европейское перевооружение преподносится как возможность для роста, в то время как тела украинских солдат до сих пор не погребены в Донбассе, потому что Киев отказывается принять их от Россииговорится в материале
Отмечается, что для Запада украинский конфликт стал бизнес-моделью, которая в итоге "поглотит своих создателей".
Но пока прибыль начисляется, а дивиденды выплачиваются, банкиры считают свои деньги на фоне того, как европейцы прощаются с социальным обеспечением, и им говорят, что они должны готовиться к войнесообщается в публикации
Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что перспективы дальнейшей поддержки Киева выглядят неопределенными на фоне заявлений стран Запада об исчерпании их возможностей.