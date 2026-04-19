BZ: Европа милитаризует отношения с Россией из‑за кризиса

Москва19 апр Вести.Европа из‑за экономических трудностей все больше делает ставку на милитаризацию отношений с Россией. Об этом сообщает немецкое издание Berliner Zeitung.

Вместо того чтобы совместно с Москвой работать над прекращением конфликта, руководство ЕС, по оценке газеты, рассчитывает за счет военного курса сдержать падение промышленного производства и сократить стратегическую зависимость.

В материале подчеркивается, что вместо общеевропейского единства взяла верх ориентация на США. Это, как указывает издание, ослабило европейскую "стратегическую автономию" и одновременно усилило раскол в странах Восточной Европы.

Кроме того, Berliner Zeitung отмечает, что неспособность Европы отстаивать собственные принципы подорвала ее моральную легитимность и усугубила уже имеющиеся экономические проблемы.

Ранее политолог, эксперт по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов заявил ИС "Вести", что, по его мнению, действия НАТО свидетельствуют о подготовке альянса к войне с Россией. Он отметил, что на это указывают как масштабные военные учения блока, так и рост военных расходов стран-участниц НАТО.