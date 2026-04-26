Москва26 апр Вести.Европейская политическая система манипуляций находится в достаточно уязвимом положении, поэтому было решено использовать милитаризацию общества как способ для решения внутренних противоречий. Об этом депутат Палаты представителей Национального собрания Белоруссии Вадим Гигин заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

По его словам, миф европейского благополучия был нивелирован во время различных кризисов с начала XXI века, поэтому европейским политикам необходимо свою общественность фашизировать и направить на борьбу с внешним врагом, которым была выбрана Россия.

Европейская политическая система достаточно уязвима… И они решили, что, для того, чтобы прежде всего решить свои внутренние проблемы, необходима милитаризация. Милитаризация что предполагает? Мобилизацию общества. А мобилизация общества – это совершенно другая политическая система… И выстраивая фронт на Востоке, милитаризируя общество, вкладывая деньги в развитие вооружений, это не только для того, чтобы подготовиться к войне против России. Им эта война, им сама эта подготовка важна для того, чтобы разрешить внутренние противоречия объяснил свою точку зрения Гигин

Ранее итальянское издание L'AntiDiplomatico сообщило, что страны Европейского союза наращивают свой военный, в том числе ядерный, потенциал, чтобы развязать войну с Россией. Журналисты назвали четыре основных признака, указывающих на агрессивные намерения Европы.