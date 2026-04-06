Москва6 апр Вести.Европейских политиков ожидает полный разрыв с их народами. Об этом заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" депутат Палаты представителей Национального собрания Белоруссии Вадим Гигин.

Он отметил, что власти стран ЕС не обращают внимания на проблемы простых людей, экономическую ситуацию в сообществе и делают ставку на войну.

Европейское общество фактически никак не влияет на реальную политику. Мы видим, как европейцев смогли манипулятивными средствами отодвинуть от принятия сколько-нибудь важных решений. Хочет обычный гражданин европейский войны? Нет. Что делают политики европейские? Делают ставку на войну. Какой сейчас самый главный вопрос, волнующий обычного европейского обывателя? Стоимость бензина, стоимость газа. Что делают европейские политики? Они проводят линию, которая приведет к удорожанию нефти, к удорожанию газа, к удорожанию бензина. Что хотят европейцы? Получение новых рабочих мест. Политика европейских руководителей приводит к тому, что рабочие места уходят из Европы. И что? И ничего, они продолжают ее проводить. Это полный разрыв подчеркнул Гигин

Депутат добавил, что об ошибках европейских политиков необходимо говорить, потому что простые европейцы слышат Россию.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо призвал Европу к отмене санкций на импорт газа и нефти из России. По его словам, ЕС и Еврокомиссия должны были бы немедленно восстановить диалог с Россией.