Москва6 апр Вести.Нынешнее состояние НАТО можно охарактеризовать как дефолт, политический кризис. Об этом заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" депутат Палаты представителей Национального собрания Белоруссии Вадим Гигин.

По его словам, это не означает скорого распада альянса, но может привести к параличу отдельных его функций.

Что касается НАТО, нынешнее состояние этого блока можно охарактеризовать одним словом – это дефолт. То есть это политико- правовой дефолт, невыполнение правовых обязательств и политический кризис. Это не значит, что НАТО сегодня или завтра развалится. Но дефолт этот приводит к определенному параличу отдельных функций, отдельных инструментов, отдельных институтов рассказал Гигин

Он пояснил, что данный процесс не может пройти бесследно. Вопрос в том, как долго он будет продолжаться.

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов отметил, что распад НАТО очень опасен для России. Вместо альянса может образоваться новый блок, политику которого будет сложно предсказать.