Москва6 апр Вести.Борьба за Балтийское море – это борьба за внешнеполитическое и историческое будущее России, которое нельзя проиграть. Об этом заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" депутат Палаты представителей Национального собрания Белоруссии Вадим Гигин.

По словам политика, у России есть много сильных сторон, которые можно использовать в этой борьбе. Кроме того, Москве необходимо четко определить своих союзников.

У нас есть сильные стороны...Это политическая воля руководителей, понимаете, и все-таки начало тоже специальной военной операции, свидетельство этой политической воли. Это определенная общественная консолидация, я говорю и про белорусское общество в том числе. Это постепенное политическое усиление, и это умение играть вдолгую, безусловно, все это есть. Но вместе с тем в этом новом мире нужно четко определять и своих союзников… Дело же не в том, чтобы показать, наказать или указать эстонцам их место. Это борьба за наше место в этом новом мире. Мы не эстонцев наказываем, не литовцев и не латышей…Мы таким образом формируем свое будущее…Борьба нынешняя за акваторию Балтийского моря, в очередной раз может оказаться борьбой за внешнеполитическое, а значит и историческое будущее России в целом. Россия не имеет права проиграть Балтику. Это жизненно важные интересы отметил Гигин

Депутат подчеркнул, что констатация дефолта НАТО и европейских обществ – это одна из предпосылок для действий и формирования стратегии, которую нужно проводить сейчас.

Ранее сообщалось, что Эстония пытается ограничить хождение российских судов в Балтийском море. Власти республики приняли закон, разрешающий военным топить "опасные и подозрительные суда", в том числе гражданские.