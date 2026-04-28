Москва28 апр Вести.Европейский союз болен и это угрожает всему человечеству. Об этом заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" депутат палаты представителей Национального собрания Белоруссии Вадим Гигин.

По его словам, в странах ЕС у власти находятся безумцы. И стратегия быть "хорошими и дружелюбными" с Европой приводит лишь к негативным последствиям.

Стратегия может быть только одной - нужно действовать максимально жестко. И наша задача - об этом открыто сказать и нанести конкретным странам Европейского союза максимальный урон. Фридрих Мерц - недостойный руководитель для Германии, Эммануэль Макрон - позор Франции... Только жесткие удары позволят их [ЕС] привести в нормальное состояние заявил Гигин

Он отметил, что у Белоруссии есть опыт безапелляционных решений.

У нас есть такой опыт. Мы фактически в Беларуси разгромили Вильнюсский антибелорусский центр. Действовали с литовцами максимально жестко: с дальнобойщиками, со всеми остальными… Играть по их правилам - всегда проигрывать. Демонстрировать какую-то излишнюю уступку - означает потерпеть катастрофическое поражение. Мы находимся в той стадии, когда подобная стратегия, мало того, что в истории доказывала многократную ошибочность свою, она и сейчас несет пагубные условия подчеркнул Гигин

Он считает, что во взаимоотношениях с европейскими странами необходимо действовать жестко и порой резко, как в медицине.

Это как в хирургии, как в медицине. Порой жестко, знаете, как бинт срывают с раны - сразу срывают, потому что резкая боль, она потом приводит к быстрейшему выздоровлению. Ровно то же мы должны делать с Европой. Европа - больной человек, Европейский союз - самый больной человек планеты и это угрожает нам. Это может вылиться в гангрену. А для того, чтобы этого не произошло, мы должны действовать порой резко. Я не говорю о военных методах, но еще и политические, и экономические методы не исчерпаны, которые могут быть крайне болезненны для тех стран, которые хотят нанести нам поражение отметил Гигин

Ранее он заявил, что Европа использует милитаризацию как способ разрешения внутренних проблем.