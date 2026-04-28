Москва28 апрВести.Европейский союз болен и это угрожает всему человечеству. Об этом заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" депутат палаты представителей Национального собрания Белоруссии Вадим Гигин.
По его словам, в странах ЕС у власти находятся безумцы. И стратегия быть "хорошими и дружелюбными" с Европой приводит лишь к негативным последствиям.
Стратегия может быть только одной - нужно действовать максимально жестко. И наша задача - об этом открыто сказать и нанести конкретным странам Европейского союза максимальный урон. Фридрих Мерц - недостойный руководитель для Германии, Эммануэль Макрон - позор Франции... Только жесткие удары позволят их [ЕС] привести в нормальное состояниезаявил Гигин
Он отметил, что у Белоруссии есть опыт безапелляционных решений.
У нас есть такой опыт. Мы фактически в Беларуси разгромили Вильнюсский антибелорусский центр. Действовали с литовцами максимально жестко: с дальнобойщиками, со всеми остальными… Играть по их правилам - всегда проигрывать. Демонстрировать какую-то излишнюю уступку - означает потерпеть катастрофическое поражение. Мы находимся в той стадии, когда подобная стратегия, мало того, что в истории доказывала многократную ошибочность свою, она и сейчас несет пагубные условияподчеркнул Гигин
Он считает, что во взаимоотношениях с европейскими странами необходимо действовать жестко и порой резко, как в медицине.
Это как в хирургии, как в медицине. Порой жестко, знаете, как бинт срывают с раны - сразу срывают, потому что резкая боль, она потом приводит к быстрейшему выздоровлению. Ровно то же мы должны делать с Европой. Европа - больной человек, Европейский союз - самый больной человек планеты и это угрожает нам. Это может вылиться в гангрену. А для того, чтобы этого не произошло, мы должны действовать порой резко. Я не говорю о военных методах, но еще и политические, и экономические методы не исчерпаны, которые могут быть крайне болезненны для тех стран, которые хотят нанести нам поражениеотметил Гигин
Ранее он заявил, что Европа использует милитаризацию как способ разрешения внутренних проблем.