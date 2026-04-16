Эксперт: ЕС превращается в военный блок, украинцам предстоит за него умирать Эксперт: ЕС становится военным блоком, украинцам отведена роль живой силы

Москва16 апр Вести.Евросоюз (ЕС) превращается в военный блок, в котором народу Украины предстоит играть роль живой силы и умирать за чужие лозунги, призывы и проекты, заявил бывший депутат Верховной рады Украины, политолог Дмитрий Выдрин агентству РИА Новости.

ЕС являлся ранее экономическим объединением, однако быстро превращается в военный блок, которому необходимо добрать "недостающие компоненты", отметил Выдрин.

У блока есть средства, технологии, но нет военной составляющей в виде достаточно пассионарной живой силы, которая готова умирать за лозунги, призывы, чужие проекты и чужое богатство. У блока нет опыта ведения современной, прежде всего, сухопутной войны, и опыта использования беспилотников и дронов приводит РИА Новости слова Выдрина

По его мнению, ЕС намерен использовать Украину и ее народ, чтобы воплотить свои военные планы и амбиции, в том числе против России.

Глава МИД Сергей Лавров заявил, что США и Европа прорабатывают создание нового военного союза, центральную роль в котором отводят Киеву.

По словам члена комитета Госдумы по обороне Андрея Колесника, создание нового военного блока с участием США и Украины может привести к крайне негативным последствиям в условиях международной нестабильности.