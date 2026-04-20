Москва20 апр Вести.Пока Трамп в очередной раз обещает завершить украинский конфликт, ЕС планирует затянуть СВО на Украине до 2030 года, чтобы успеть подготовиться к военному противостоянию с Россией без участия США, заявил начальник бельгийского Генштаба генерал Фредерик Вансина. "У нас еще есть несколько лет благодаря крови украинцев, которые покупают нам это время", - заявил он изданию Le Soir.

Ничего сенсационного Вансина не сказал: Европа семимильными шагами идет к войне с Россией. Казалось бы, зачем Европе война с державой, ядерный потенциал которой намного больше европейского? Так и Зеленскому война с Россией, вроде, была не нужна, а он цепляется за нее, как клещ, и все сосет прибыль, которую она ему приносит. И ему плевать на людские потери, плевать на то, что победа невозможна в принципе; он продолжает изображать из себя победителя, подавая скверный пример Трампу, Мерцу и другим западным политикам.

Недавно Зеленский разошелся настолько, что начал критиковать американских переговорщиков Кушнера и Уиткоффа и заявил, что они ошибаются в оценке хода войны. "Единственная проблема, что они считают, что россияне побеждают в этой войне. Но они ошибаются. Это не первый раз, когда американцы ошибаются, когда речь идет о россиянах", — заявил кровавый клоун.

Гитлер тоже считал, что Россия Германию не может победить в принципе, пока Берлин не взяли, а ведь можно было и раньше догадаться; но говорят, что фюрер, как и Зеленский, не слезал с наркотиков. Ну а как можно объяснить, кроме наркотического бреда, то, что кровавый потребовал немедленно дать ему ядерное оружие? "Какие гарантии безопасности должны быть у Украины? НАТО? Ядерное оружие? Тогда нам нужно, чтобы с нами так и говорили: "Мы вам дадим НАТО, и мы вам дадим ядерное оружие", — в истерике вопит нелегитимный.

Однако официальная Европа носится с Зеленским, как дурень с писаной торбой, стараясь ему всячески угодить. Неужели европейские политики не видят, что перед ними кровавый клоун, преступный коррупционер и патологический лжец? Конечно, видят, но им такой и нужен. Евросоюз переживает самый большой за время своего существования кризис; он создавался как система экономического процветания, но сейчас уже находится в полном застое и никакого процветания не предвидится, о чем я писал.

Нет ни одного эксперта, который бы не говорил, что Европу скоро накроет бедность, а это значит, что в ЕС начнется парад суверенитетов, и он будет распадаться. Единственным возможным сценарием удержания всесилия брюссельской демократии и гегемонии Германии и Франции над остальными членами является силовой путь. А для этого нужна война, которую обеспечивает Зеленский.

"Для Украины очень важно быть членом ЕС, и мы этого очень хотим. Шансы на вступление в НАТО меньше. Здесь США оказывают большое влияние, и они это не поддерживают. И не только они, если честно. Европейский Союз с экономической и безопасной точки зрения является лучшим вариантом, чем НАТО, членом которого Украина не является. Я считаю, что это должно быть желанием и самого Европейского Союза, потому что наша армия в 800 тысяч и наши технологии только укрепят ЕС. Если ЕС хочет стать сильнее через 100 лет, можно отложить вступление Украины на 100 лет", — нагло требует членства в ЕС кровавый клоун.

При этом важно понять, что же он предлагает. А предлагает он, как видим, свою армию на роль жандарма Европы. И руководству ЕС, и подсвинкам, желающим войны, этот жандарм нужен, поскольку он, как они считают, поспособствует удержанию их у власти.

А механизм удержания следующий: продолжает разворачиваться антироссийская истерия; уже много раз заявлено, что Россия ведет войну со странами ЕС, и под это уничтожается оппозиция, сворачиваются свободы, права, начинаются репрессии за инакомыслие, а власть остается в руках подсвинков и евробюрократии.

Ситуацию усугубили выборы в Венгрии, поскольку граждане этой страны не поверили в антивоенную риторику Виктора Орбана, а выбрали популиста Мадьяра, который, подобно Зеленскому, выступал за все хорошее, против всего плохого. Все это подхлестнуло европейских глобалистов снова повозить кровавого клоуна по Европе, в очередной раз облизать его и продемонстрировать поддержку.

Например, канцлер Мерц пообещал на встрече с Зеленским в Берлине помочь вернуть украинских мужчин, сбежавших в Германию от преступного режима. "Мы будем тесно сотрудничать в вопросах, касающихся граждан Украины, которые нашли убежище в нашей стране, и облегчим им возвращение домой. Мы будем работать с Украиной над тем, чтобы ограничить число украинских мужчин, ищущих здесь убежище, поскольку важно, чтобы эти мужчины были там и помогали своей стране", — заявил потомок нациста.

При этом Украину никто в ЕС принимать не собирается: ее задача — стать санитарным кордоном, полигоном для испытания оружия и прачечной для отмыва коррупционных денег. "В Еврокомиссии появилась мысль об ускоренном членстве. Этого не будет. Мы считаем, что Украина должна выполнить все условия так же, как их выполняли мы", — заявил министр иностранных дел Польши Сикорский, и это только один голос из многочисленного хора европейских политиков.

В описанной европейской схеме удержания власти важно, чтобы война была где-то далеко, но тут европейских подсвинков, желающих войны, может ожидать главный просчет: конфликт может выйти из-под контроля и перекинуться на Европу. Ведь Россия совершенно не заинтересована в финансируемых ЕС военных действиях на своих границах. Поэтому логично устранить первопричины поставки оружия на Украину путем их полного уничтожения.

Минобороны РФ опубликовало адреса мест, где, по его информации, в Европе производят дроны для ВСУ. "Заявление Минобороны РФ следует понимать предельно буквально: публикация мест производства дронов и иной военной техники в Европе — это реестр потенциальных законных целей российских Вооруженных сил. Когда возможность нанесения удара перейдет в реальность, будет зависеть от развития ситуации. Добрых снов, европейские партнеры!" — написал в соцсетях зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

Сработает ли у европейских подсвинков, желающих войны, инстинкт самосохранения? Исходя из анализа их действий, в этом стоит очень серьезно сомневаться. В случае удара по военным производствам погибнут простые люди, на которых европейским политикам просто наплевать; они берут пример с Зеленского, танцующего на костях сограждан. Только вот ситуация развивается таким образом, что удержать конфликт исключительно на Украине Европе становится все труднее.

Большинство европейских политиков на фоне ухудшения экономического положения Европы хором требуют повышения расходов на оборону, что еще более усугубит падение социальных стандартов европейских стран. Но они не говорят своим гражданам о том, что гонка вооружений не отдалит войну, а приблизит ее. Какие сценарии возможны, если война начнется? Есть ли сценарии, чтобы избежать войны, и что для этого нужно сделать? Европейские подсвинки, желающие войны, не в состоянии ответить на эти вопросы. Они заняты удержанием власти и отмывом коррупционных денег вместе с Зеленским, а в это время Европа неумолимо движется и безвозвратно приближается к военной катастрофе, которая становится все более очевидной и реальной.

Виктор Медведчук, председатель совета международного движения "Другая Украина"