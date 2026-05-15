Москва15 мая Вести.Вопрос возобновления диалога между Европой и Россией с каждым днем становится все актуальнее. В пользу восстановления каналов связи с Москвой высказывались президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Италии Джорджа Мелони, а также председатель Европейского совета Антониу Кошта и президент Финляндии Александр Стубб.

Никто из этих политиков особой любовью к России не отличается, их к этому толкает общий политический и экономический расклад

"Администрация [президента США Дональда] Трампа надеется представить сделку по Украине как победу для американцев, потому что тяжкое бремя обеспечения безопасности неспокойных границ между Западом и Востоком, Европой и Азией ляжет исключительно на плечи европейского налогоплательщика. А если эта сделка не решит основополагающие проблемы безопасности, из-за которых разгорелся конфликт на Украине, так это даже лучше. Это означает, что европейцы по-прежнему будут очень сильно зависеть от лидерства США", – анализировал новую политику Вашингтона New Statesman с приходом Трампа к власти в начале 2025 года.

То есть, если бывший президент США Джо Байден надеялся с помощью Украины и Европы подмять под себя Россию, то Трамп поставил целью с помощью России подмять под США Европу, что принесет Вашингтону значительно больший выигрыш. Реальная стратегия нового американского лидера в том, чтобы заставить Европу как можно больше платить США, а украинский конфликт очень помогает ему в этом вопросе.

В данной ситуации напрашивается вывод: если США выигрывают от украинского конфликта, а Европа проигрывает, то для европейцев выгоднее всего этот конфликт закончить, что усилит европейские позиции, особенно в экономике. Не тут-то было – европейские политики с маниакальным упорством раздувают конфликт и рушат экономические связи с Россией, попадая в еще большую зависимость от США

При этом уйти от торговли с Россией совершенно не выходит. Например, несмотря на то, что ЕС предпринимает титанические усилия, чтобы снизить зависимость от российского газа и диверсифицировать импорт СПГ, РФ остается вторым по объемам поставщиком СПГ в Евросоюз. Согласно данным Института экономики, энергетики и финансового анализа (IEEFA), в первые три месяца 2026 года Евросоюз импортировал 6,9 млрд кубометров российского сжиженного природного газа, что на 16% больше, чем годом ранее. Таким образом импорт СПГ из России в ЕС достиг рекордного уровня, начиная с 2022 года. Основные получатели – Франция, Испания и Бельгия.

"СПГ стал ахиллесовой пятой европейской стратегии энергетической безопасности", – заявила эксперт по энергетике IEEFA Ана Мария Джаллер-Макаревич. По ее словам, причина – перебои, вызванные войной в Иране. С последним можно поспорить, поскольку если Европа начнет покупать 100% дорогого американского СПГ, то проблем у европейской экономики будет значительно больше, чем сейчас. Вне зависимости от событий в Иране европейцы переключились с дешевых энергоносителей на дорогие. Аналитики IEEFA считают, что к 2028 году ЕС сможет получать 80% своего импорта СПГ из США.

И теперь вопрос в студию: какая страна от этого выиграет, а какие страны проиграют?

Дело не только в энергорынке, но и в экономике в целом. Так, в Германии прогнозируется дыра в казне в десятки миллиардов евро из-за роста цен на энергоносители, сообщает Bloomberg. Согласно прогнозу Берлина, федеральные налоговые доходы в этом году составят 382,1 млрд евро, что примерно на 10 млрд евро меньше, чем прогнозировалось в октябрьской оценке. Слабая динамика экономики усиливает бюджетное давление на правительство канцлера ФРГ Фридриха Мерца. Ожидается дефицит около 30 млрд евро к 2028 году, что потребует сокращения расходов и реформ, пишет издание.

И что Германия? Делает ли она какие-либо выводы по этому поводу? Нет, Германия продолжает активно влезать в войну на Востоке. "Германия и Украина договорились о совместном производстве дальнобойных беспилотников. Подобные действия европейских стран свидетельствуют о прямом вовлечении в конфликт против России, считают в Кремле. Москва уже готовится ответить", – пишет итальянское издание L'AD. Издание приводит слова министра обороны ФРГ Бориса Писториуса, который "позволил себе резкие высказывания в адрес [президента России] Владимира Путина": "Если бы Путин действительно хотел прекратить конфликт на Украине, он мог бы просто сделать это, выведя свои войска или предложив конкретные переговоры без предварительных условий". Из этого издание делает вывод, что, "по сути, Писториус отправился в Киев, чтобы открыто планировать террористические атаки против России".

С чего вдруг министр обороны ФРГ делает такие заявления, если даже в Киеве давно никто не мечтает о "границах 1991 года"? Все просто: на коллективном Западе пошла очередная информационная кампания по поводу того, что Россия якобы "вот-вот падет и униженно просит мира, чтобы этого не случилось". The Guardian пишет, что заявление президента РФ Владимира Путина о возможности мирных переговоров с Украиной говорит о том, что "в Кремле начинают понимать, что СВО слишком затянулась, продолжать ее все труднее".

Ну что на это сказать? Лучше всего подходит рекомендация Аль Капоне: "Никогда не нюхайте свой кокаин"

Гитлер тоже в свое время сходил с ума от мнимого собственного величия – ничем хорошим это не закончилось. Сегодня на коллективном Западе просто некая эпидемия, которая заставляет политиков воспринимать желаемое за действительное, что несет огромную угрозу всему миру.

Западная пропаганда пытается представить дело так, будто Россия мир выпрашивает, что не только в корне неверно, но и крайне опасно для Европы

Вопли главы киевского режима Владимира Зеленского в расчет принимать не стоит: он уже погубил свою страну, продал свой народ, как скот на бойню, ему ничего другого не остается, как нагло врать. В реальности Россия аргументированно пытается предупредить Европу о возможности ядерной войны, а политики ведущих стран ЕС вместо того, чтобы проанализировать ситуацию и внять этим советам, исполняют воинственные ритуальные пляски и наперегонки бросаются принимать капитуляцию, которая существует только в их воспаленном воображении.

Когда президент РФ Владимир Путин назвал экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера в качестве предпочтительного переговорщика между Москвой и Европой, голос подала одиозная Кая Каллас, которая предложила в качестве переговорщика себя. "Должна признать, думаю, я сумею распознать ловушки, которые расставляет Россия", – хвастается глава импотентной европейской дипломатии. Она напомнила о своей карьере в юридической фирме, отметив, что ей приходилось участвовать в переговорах. Каке, как ее прозвали в дипломатических кругах, лучше вспомнить, как она в красном пионерском галстуке читала в советской Эстонии стихи о дедушке Ленине; возможно, в Кремле бы это понравилось, поскольку других вариантов попасть туда у нее просто нет.

Европе сейчас нужен такой мир, который бы унизил Россию, и ни на какой другой она пока не согласна. Естественно, что такая позиция для России неприемлема, и для европейцев места за столом переговоров пока нет. Владимир Путин прямо говорит, что если европейская позиция поменяется, то возможность для переговоров найдется, но большинство европейских политиков не хотят его понимать. В Москве особо и не настаивают: экономическая и социальная ситуация в Европе играет против политического чванства. При этом, не без подачи Европы, интересные процессы происходят на Украине, где коррупционные расследования добрались до экс-главы офиса Зеленского Андрея Ермака. Ближайшего соратника главы киевского режима суд отправил в СИЗО под залог в 140 миллионов гривен. Я не раз писал о том, что идет демонтаж вертикали власти Зеленского, но в данном случае нужно обратить внимание на то, что для Украины начинает действовать другой сценарий. Помощи по принципу "столько, сколько потребуется" уже не будет, Европа сбавляет обороты, хотя и пыжится, пытаясь скрыть, что это не так.

Демонтаж вертикали власти в Киеве не может произойти без выхода Украины из войны; выход из войны означает смену власти в стране

"Любой новый человек, пришедший на смену дергающемуся ублюдку, будет начинать с уничтожения наследия предшественника. Слишком уж плохо все. А значит, вероятность того, что преемник согласится с требованиями главного спонсора – США, – существенно выше. Ему будет проще принять неизбежное. Новая жирующая крыса будет гораздо покладистее больной и затравленной", – прокомментировал ситуацию заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Украинские антикоррупционные структуры НАБУ и САП напрямую подчиняются Европе и без команды из Брюсселя не смеют и чихнуть. Дело бизнесмена Тимура Миндича, заключение Андрея Ермака в СИЗО и прямой выход расследования на Зеленского не могут быть спонтанными, несогласованными с европейскими кукловодами. Вероятнее всего, эти действия именно в Брюсселе и спланированы. А это значит, что воинственные крики европейцев сочетаются с конкретными действиями против Зеленского, который является идеологом втягивания Европы в войну с Россией. В реальности Европа воевать не хочет, да и кровавый клоун ей дорого обходится. Но надо как-то сохранить лицо, после того, как сотни миллиардов евро бездарно потрачены на уничтожение РФ. И это не Россия, а именно ЕС и Великобритания лихорадочно ищут выход из создавшегося положения.

Виктор Медведчук, председатель Совета Международного Движения "Другая Украина"