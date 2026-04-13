Москва13 апр Вести.Потеряв надежду на победу в войне, Зеленский 10 апреля 2026 года подписал закон № 313347, который вводит в вузах и колледжах дисциплину "Основы национального сопротивления". Закон вводит новую модель подготовки, которая интегрируется в образовательный процесс на всех уровнях — от среднего до высшего образования. Предусматривается создание специальных центров подготовки и регламентируется использование огнестрельного оружия для выполнения практических упражнений. Закон распространяет подготовку к национальному сопротивлению на соискателей высшего и профессионального предвысшего образования независимо от пола.

Таким образом, идет речь о тотальной милитаризации системы образования Украины, что включает принудительную военную подготовку, в том числе несовершеннолетних учащихся, для продолжения военных действий, политики русофобии и разжигания национальной ненависти, превращения украинской молодежи в "людской ресурс", который по замыслу власти должен продолжать воевать и погибать за преступный режим Зеленского.

Граждане Украины, погибающие на фронте, замерзающие и сидящие без света в тылу, должны ясно понимать, что европейское будущее, за которое их заставляют страдать и умирать, — не более чем мираж. Победа невозможна в принципе. Той Европы, куда стремится Украина Зеленского, давно нет

Богатство и благополучие Европы основывались на экономических вливаниях России с одной стороны и США с другой. Тут полностью подходит поговорка "разумный теленок у двух маток сосет". О дешевых российских энергоносителях, огромном российском рынке и вкладах, которые теперь заморожены, сказано много, но и США с окончания Второй мировой войны финансировали оборону Западной Европы, а также предоставляли ей свой огромный рынок. В итоге европейцы получали так называемые дивиденды мира — возможность использовать сэкономленные на недофинансировании ВПК деньги по своему усмотрению.

Когда образовался ЕС и НАТО начало расширяться на восток, оплачивали все это США. Европа продолжала получать дивиденды мира, которые с середины 1990-х годов, по оценке Financial Times, составляли порядка 387 млрд долларов в год. Европейцы вкладывали эти немалые деньги в развитие экономики и программы социальной поддержки.

Социальные расходы в европейских странах выросли с 36,6% ВВП в 1995 году до 41,4% в 2019-м. До недавнего времени гражданин Германии был более чем вдвое лучше социально защищен, чем американец, а француз — почти втрое. Отсюда и отношение Трампа к Европе, который считает европейцев нахлебниками.

Европейским политикам следовало сидеть спокойно и не будить лихо, пока оно тихо, но им очень захотелось повоевать с Россией. Европейские политики очень обрадовались украинскому конфликту и вместо того, чтобы помочь его преодолеть, решили погреть на этом руки и заработать. И тут сработал эффект домино, который всерьез начинает угрожать самому существованию ЕС.

"США уже рвут ЕС на куски своими пошлинами и требованиями оружейных закупок. Россия силой оружия сокрушает мечты ЕС о владычестве над ресурсами Украины, которые лелеял еще Гитлер. А Китай/БРИКС/ШОС на голову опережают ЕС в экономическом, коммерческом и технологическом плане. ЕС просто нечего предложить", — пишет норвежский журналист и политик Пол Стейган.

Зачем же европейские политики полезли в войну, когда логичнее было ее остановить и продолжать жить при высоком уровне доходов? Они искренне думали, что с помощью передачи оружия НАТО Украине и беспрецедентной финансовой поддержки удастся сокрушить Россию, получить на этом сверхдоходы, но просчитались. Сила и возможности альянса были переоценены, а российские силы недооценены. В мировой истории, которую так рекомендует изучать западным политикам президент России Владимир Путин, это типичная ошибка, которую Европа совершала не раз и не два, очень дорого за нее расплачивалась, и в этот раз исключения не будет

Но вопрос: почему европейцы регулярно совершают эту ошибку? Ответ в истории тоже есть — потому что в определенный момент руководство Европы сходит с ума от бесконтрольной власти и не спрашивает народа, когда кидается в авантюру. Мне могут возразить: хорошо, Карл XII, Наполеон, Гитлер и другие действительно мнением народа не интересовались, но Евросоюз, вроде как, стандарт демократии и к диктатуре не имеет никакого отношения.

А тут как посмотреть. В реальности ЕС управляет евробюрократия, которая на стандарты демократии никак не тянет. В 2023 году более трех четвертей (77%) респондентов из стран Евросоюза негативно отнеслись к брюссельской бюрократии. В 2024 году 55% из них негативно отнеслись к председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен. И ничего, она продолжает рулить ЕС, как ни в чем не бывало, а многочисленные попытки ее сместить проваливаются.

"Европейский союз очень популярен среди политиков, потому что он им очень выгоден. Он был создан для их блага. Он не так хорош для избирателей, потому что лишает их права голоса, — еще одна причина его популярности среди политиков. Сегодня мы, европейцы, больше не принимаем большинство собственных законов. Их нам навязывают люди, которых мы не выбирали и не можем сместить", — заметил аналитик Пэт Конделл.

Опрос 2024 года показал, что значительное большинство европейцев недовольны тем, как Брюссель решает миграционный кризис (63%), а также усилиями по сдерживанию инфляции и цен на энергоносители (63%). И что это как-то повлияло на политику ЕС? Там просто наплевали и забили на народное недовольство.

А для того, чтобы это недовольство заглушить, в ЕС развернули антироссийскую истерию, пугая Европу российской оккупацией. Еврокомиссия в новом бюджете на 2028-2034 годы предложила нарастить оборонные расходы ЕС в пять раз. В частности, траты на военную мобильность увеличены в 10 раз. Все это разрушает основы европейского благополучия, но укрепляет позиции таких политиков, как Урсула фон дер Ляйен и ее шавки, которые постоянно проталкивают увеличение оборонных расходов

The European Conservative пишет, что, согласно последним данным Евростата за 2025 год, 17 из 27 государств-членов ЕС не достигли минимального порога в 2% роста, необходимого для сохранения уровня жизни в долгосрочной перспективе. Среднегодовой темп роста ВВП по ЕС составил всего 1,4%. Это четкий сигнал о том, что Европа прекратила богатеть, поэтому украинцам, ожидающим европейской халявы, следует оставить свои напрасные надежды: европейских денег на восстановление Украины не будет.

Однако остановка экономического роста — только начало. Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявил FT, что Европу неизбежно накроет "стагфляционный шок" — замедление роста и разгон инфляции в связи с нефтяным кризисом, вызванным войной в Персидском заливе. При этом еврокомиссар считает, что двухнедельное перемирие между США и Ираном никак этот процесс не остановит.

Вопрос уже не в том, закрывать украинский проект или нет, а в том, на каких условиях его закрывать и кто это сделает. После отказа США финансировать украинский конфликт Европа не сможет поддерживать Киев экономически. Единственный способ удержать Украину на своей орбите — военное вмешательство европейских стран в конфликт, о чем мечтает Зеленский.

Но это будет, во-первых, без США, что обнуляет шансы хоть на какой-то успех, а, во-вторых, перейдет в ядерное противостояние, что полностью обнуляет шансы Европы на существование в принципе. Поэтому европейский проект для Украины закрыт.

Виктор Медведчук, председатель Совета Международного Движения "Другая Украина"