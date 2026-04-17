Москва17 апр Вести.Европейская демократия в очередной раз облизала Зеленского таким способом, что даже у привыкших к европейским извращениям экспертов это вызвало тошноту и брезгливость. Судите сами: нелегитимный, который отнял у своих граждан кров, политические свободы, жизни и родину, в Нидерландах получает премию "Четыре свободы". Церемония награждения состоялась в Нидерландах, в городе Мидделбурге. Вручал награду премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен. На церемонии присутствовали король Нидерландов Виллем-Александр и принцесса Беатрикс.

Коллективный Запад не первый раз вешает на кровавого клоуна всевозможные медали, премии и изощренно поливает так называемыми комплиментами, но тут маразм ситуации явно пробил дно. Премия вручается с 1982 года; она была учреждена в честь "Четырех свобод", провозглашенных президентом США Франклином Делано Рузвельтом в 1941 году: свободы слова, свободы вероисповедания, свободы от нужды и свободы от страха.

Если выдать вышедшей в тираж проститутке премию за целомудрие и девственность, то это выглядело бы менее цинично и шокирующе, чем награждение премией "Четыре свободы" политического каннибала Зеленского. В конце концов, у каждой проститутки в биографии можно найти какие-то социально ответственные поступки, но где найти хоть какой-то намек на защиту хоть каких-то свобод человеком, который ради подавления этих свобод и сохранения своей преступной власти вверг страну в кровавую бойню, которая привела к гибели более миллиона украинцев

"Возьмем такую базовую для демократических стран вещь, как свобода слова. У нас ее сейчас, к сожалению, нет", – заявил в апреле 2025 года бывший соратник Зеленского Дмитрий Разумков. Ничего сенсационного Разумков не сказал: свобода слова уничтожена на Украине задолго до начала СВО. 2 февраля 2021 года Зеленский закрыл оппозиционные телеканалы лично, без суда, без Нацсовета, без конкретных поводов и аргументов. Хотя всего несколько месяцев назад он заявлял, что никогда этого не сделает.

"Я очень уважаю каждый канал. Я никогда не закрывал в своей жизни ни одного канала. Я лично за свободу слова, и вы это прекрасно знаете. Я никогда в своей жизни не буду закрывать никакие каналы, не имею права, не имею полномочий", – заверял он тогда украинское общество.

Но когда на Украине из-за санкций властей прекратили работу оппозиционные телеканалы NewsOne, ZIK, "112 Украина", Зеленский резко сменил риторику и понес вымышленную ахинею, что Киев не поддерживает "пропаганду, финансируемую страной-агрессором, которая подрывает движение Украины на ее пути к ЕС и евроинтеграции".

"США поддерживают усилия по противодействию злонамеренному влиянию России, приложенные вчера Украиной в защиту своего суверенитета и территориальной целостности и в соответствии с украинским законодательством", – заявило посольство США на следующий день, 3 февраля 2021 года, что говорит о том, что кровавый клоун просто выполнял команду кураторов, лишая свою страну свободы слова. В декабре 2022-го кровавый клоун подписал закон "О медиа", который наделил Национальный совет по теле- и радиовещанию полномочиями и правом направлять СМИ требования, за неисполнение которых редакциям грозит наказание. Например, штраф или запрет на работу интернет-редакций сроком до 14 дней без решения суда, а также отмена регистрации печатных изданий. Кроме того, государство может требовать от провайдеров блокировки доступа к провинившимся редакциям также без решения суда.

Закон поставил крест на трансляции всех российских СМИ на территории страны и ввел ответственность за распространение информации о России, которая, с точки зрения украинских властей, будет являться недостоверной. Национальный союз журналистов Украины открыто заявил, что новый закон вводит цензуру в СМИ; Комитет защиты журналистов (международная неправительственная организация со штаб-квартирой в Нью-Йорке) также осудил закон. "Государству, которое применяло бы такие положения, просто нет места в Европейском союзе", – подчеркнула президент Европейской федерации журналистов Майя Север. Зеленский все это издевательски проигнорировал, а теперь, получается, его объявляют светочем свободы слова.

Со свободой вероисповедания ситуация еще хуже. Такого гонителя канонического православия, как Зеленский, украинская современная история не знает; он переплюнул всех моральных уродов вместе взятых

Более 1300 храмов во всей стране было насильно отобрано у канонической Украинской православной церкви (УПЦ), о чем вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников заявил генеральному секретарю ООН Антониу Гуттерешу и верховному комиссару ООН по правам человека Волкеру Тюрку. С марта 2022 года местные власти различного уровня стали издавать распоряжения о запрете деятельности УПЦ на своей территории (принято более 80 таких решений), о насильственном захвате и передаче ее храмов Православной церкви Украины (ПЦУ), искусственно созданной властью, а также о конфискации земельных участков, принадлежащих УПЦ. В частности, Украинскую православную церковь на своей территории запретили власти Винницкой, Волынской, Житомирской, Киевской, Ровненской, Хмельницкой и Черновицкой областей.

Жесткая репрессивная кампания коснулась епископата и священнослужителей УПЦ. Служба безопасности Украины (СБУ) с 2022 года провела более 1 тыс. обысков в монастырях, храмах и административных зданиях епархий УПЦ по всей Украине. С февраля 2022 года по август 2025 года, согласно информации СБУ, спецслужбой было возбуждено около 180 уголовных дел в отношении священнослужителей и архиереев УПЦ по статьям о госизмене, "пособничестве стране-агрессору" и "разжигании религиозной розни". Порядка 120 священнослужителям УПЦ были предъявлены обвинения, более 30 человек уже получили судебные приговоры.

28 августа 2025 года Госслужба Украины по этнополитике и свободе совести вынесла официальное решение о том, что единственная каноническая Украинская православная церковь является организацией, аффилированной, якобы, с Русской православной церковью. Это решение является основанием для реализации полного запрета канонической церкви через суд.

Украинского гражданства лишили 20 епископов и священнослужителей УПЦ. В их числе оказался и глава канонической УПЦ митрополит Онуфрий (Березовский). 2 июля 2025 года СБУ сообщила, что Владимир Зеленский своим указом лишил митрополита украинского гражданства. Новой формой репрессий против священнослужителей УПЦ стала их незаконная насильственная мобилизация в ВСУ. Зеленский в своем маразме дошел до того, что официально перенес православное Рождество с 7 января на дату католического – 25 декабря, до чего ни один политический упырь на Украине не додумался. И после этого его награждают за деятельность по обеспечению свободы вероисповедания? Что они там в Голландии курят?

Но ведь и это не все. Украина при Зеленском стала самой бедной страной в Европе еще до начала СВО, а его награждают за свободу от нужды. И это при том, что Украина получает сотни миллиардов помощи в долларах и евро. На здравоохранение и образование вместе выделяется менее 10% национального бюджета. Система соцвыплат практически парализована. Пенсии в среднем составляют 5000-6000 гривен – это в 12-15 раз меньше зарплат чиновников среднего уровня и в десятки раз меньше их пенсий. Тарифы на коммунальные услуги растут: отопление и электроэнергия обходятся в суммы, которые превышают половину доходов пожилого человека. При этом минимальная пенсия составляет 59 долларов США, прожиточный минимум – 73 доллара, задолженность по выплате зарплаты составляет 4,283 миллиарда гривен. Задолженность населения по жилищно-коммунальным услугам на сегодняшний день составляет 106,6 миллиарда гривен.

Отдельного внимания заслуживает диссонанс между положением простых граждан и уровнем жизни украинских чиновников. Средние зарплаты министров и депутатов колеблются от 100 до 180 тысяч гривен в месяц, а реальные зарплаты большинства работников остаются на уровне 10-15 тысяч гривен в месяц. То есть доходы чиновников выше среднегражданских в 10-15 раз. Фактически украинский бюджет закрепляет вопиющее социальное неравенство: есть узкая прослойка элиты, которая живет в условиях европейского комфорта, и есть большинство населения, вынужденное бороться за выживание, голодать, жить в холоде и нищете, в то время как их хозяева ездят по "европам" и получают международные награды. И за такое изощренное, издевательское надругательство над украинским народом Зеленского награждают.

И, конечно, апогеем безумия является награждение кровавого клоуна за свободу от страха. Ни один правитель Украины не запугал народ так, как это сделал кровавый клоун Зеленский. В 2024 году заместитель Верховного комиссара ООН по правам человека Нада аль-Нашиф сообщила, что только по одной "политической" статье – "коллаборационистская деятельность" – на территории, контролируемой Киевом, возбуждено более 6 тысяч уголовных дел. Политзаключенных некому защищать: многие адвокаты сбежали из страны, а правозащитники зачастую и сами сидят в тюрьмах. Страна поражена смертельным страхом перед властью

Каждый второй заключенный сидит в украинской тюрьме по политической статье, большинство – пожилые женщины, вся "вина" которых – раздача гуманитарной помощи, составление списков, нуждающихся в социальных пособиях, обучение детей в школах. Украина в 2025 году была признана виновной в нарушении прав человека наибольшее количество раз среди всех государств-членов Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

На Украине политзаключенных десятки тысяч. Людей там приговаривают к 12-15 годам за лайки, посты, советскую символику (например, если выложили в соцсетях поздравительную открытку к 9 мая): суд, тюрьма.

А чего стоит насильственная мобилизация, которая превратилась в вылов мужчин, как бродячих собак, везде и всюду. Украинцы от отчаяния пытаются преодолеть страх. Как отмечает El País, на Украине рекордно выросло количество нападений на сотрудников Территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК). Количество инцидентов увеличилось со 118 случаев в 2024 году до 341 в 2025 году. В начале 2026 года зафиксирован новый рекорд – в среднем происходит около 35 нападений в месяц. Так что украинцы отбрасывают страх и сопротивляются режиму как могут.

За время диктаторского преступного правления кровавого клоуна половина населения выехала, сбежала, отказалась от Украины. И, согласно последним социологическим исследованиям, до 20% оставшихся желают ее покинуть.

Зеленского за все эти страшные преступления против своих граждан нужно награждать не премией, а пожизненным сроком в лучшем случае

Виктор Медведчук, председатель Совета Международного Движения "Другая Украина"