Москва18 мая Вести.В офисе Зеленского 11 мая 2026 года было проведено срочное закрытое совещание с участием руководителей Службы безопасности Украины и Министерства иностранных дел страны. Тема – опубликованное интервью экс-пресс-секретаря Юлии Мендель американскому журналисту Такеру Карлсону. На совещании проанализированы возможные риски от озвученных в интервью тезисов и утвержден комплекс мер по минимизации негативных последствий интервью и предотвращению подобных случаев в будущем.

Участники совещания валили все на российскую пропаганду, признавались кровавому клоуну в верности и вечной любви (как некогда это делала госпожа Мендель) и приняли решения о следующих направлениях работы:

подготовка и распространение в подконтрольных медиа и социальных сетях разоблачительных и критических материалов в отношении Мендель. В частности, будет указано, что она давно не имеет доступа к процессам принятия решений, не владела важной государственной информацией и руководствуется мотивами личной обиды. Особый акцент планируется сделать на противоречиях между ее нынешними заявлениями и предыдущей публичной позицией на посту пресс-секретаря президента Украины, когда доступ к его телу ей был открыт;

доведение до партнеров в США и ЕС (в том числе через дипломатические каналы) информации о том, что интервью является элементом "российской гибридной войны"; для этого будут подготовлены соответствующие аналитические материалы для Конгресса США и Европарламента;

усиление мониторинга информационного пространства и запуск медийной информационной кампании с разоблачением тезисов интервью в подконтрольных украинских и лояльных международных СМИ;

проверка Мендель со стороны СБУ и офиса генерального прокурора на предмет наличия в ее действиях признаков составов уголовных преступлений для последующего возбуждения уголовных дел;

усиление контроля за бывшими высокопоставленными должностными лицами, в том числе ОПУ, введение дополнительных процедур согласования публичных выступлений экс-чиновников, а также ужесточение мер по борьбе с разглашением государственной тайны и иной служебной конфиденциальной информации.

То есть в Киеве перепугались не на шутку. Но что такого нового сказала экс-пресс-секретарь? Неужели этого никто ранее не знал? Начнем с того, что Мендель дает крайне негативную характеристику кровавому клоуну, описывая его как человека, кардинально отличающегося от созданного западными СМИ образа. "Он совсем не тот человек, которого вы видите на экране. На самом деле он совершенно другой. Он постоянно меняет маски. Он совершенно не контролирует свои эмоции. Он часто впадает в истерику и считает, что любой человек – просто расходный материал… Зеленский – это зло. Просто скрытое", – откровенничает его бывшая соратница.

Да что вы говорите? Зеленский, оказывается, лжец и совершенно не жалеет украинцев, которые для него расходный материал? То есть, когда Зеленский вышел из Минских соглашений в 2019 году, а потом отказался от Стамбульских договоренностей в 2022 году, запретив всем в стране вести мирные переговоры, то никто не понял, что украинцы, которых он послал на смерть ради своих политических амбиций и оваций на Западе, – просто пешки в его политической игре? Когда Киев атакует Россию, а потом получает ответ, который приносит стране намного больше урона, чем было нанесено этой атакой, то неужели трудно догадаться, что кровавого клоуна не интересует судьба простых украинцев? В стране ловят мужчин, как бродячих собак, и отправляют на бойню (чего не было даже в третьем рейхе), и у кого-то еще могут быть сомнения, что Зеленский думает о судьбе простых граждан? Я неоднократно писал, что кровавый клоун обманул украинский народ.

"На смену Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) пришел Владимир Зеленский, который тоже обещал мир, а стал олицетворением войны. То есть украинскому народу обещают мир, а потом его обманывают. Получив власть под риторикой миротворчества, уже второй украинский лидер занимает крайне радикальную позицию. Будь у него такая позиция в начале избирательной кампании, никто бы его не избрал", – писал я 16 января 2023 года.

При этом уже тогда я раскрывал механизм этого обмана. Зеленский поддержал партию войны на Западе, получил огромные средства на войну с Россией, чем обрек украинский народ на смерть и страдания. А чтобы народ его не сверг, он уничтожил оппозицию, начал преследовать за культуру, язык, православную веру, превратив страну в концлагерь. Объявить эту жестокую правду российской пропагандой не представляется возможным, поскольку подтверждения ее находятся на каждом шагу, и сколько совещаний с силовиками ни проводи, она никуда не денется. Поэтому бывшие соратники Зеленского спешат переобуваться в воздухе. Как говорил персонаж из рязановского "Гаража": "Вовремя предать – это не предать, а предвидеть"

Почему Мендель "прозрела" только сейчас, почему она только сегодня жалеет замерзших насмерть голодных пенсионеров, солдат ВСУ, погибших в мясных штурмах, детей, лишенных родителей и крова? Ответ содержится в ее "откровениях": она объявила Зеленского главным коррупционером Украины. В этом заявлении ничего нового также не содержится, об этом не говорил только ленивый.

По "странному стечению обстоятельств" коррупционные расследования вплотную приблизились к фигуре Зеленского. Его ближайшие подпевалы – Миндич и Ермак – находятся под подозрением, считай, разоблачены, и теперь окружение кровавого клоуна спешит перекраситься, чтобы откреститься от преступлений, которые он совершал. Для окружения нелегитимного важно показать новым хозяевам, что "они не такие", поэтому начинает всплывать масса интересного.

Например, что Зеленский – поклонник Геббельса. "Он разозлился, сложил руки, наклонился к столу, посмотрел на нас и раздраженным голосом сказал: "Если угодно, мне нужна геббельсовская пропаганда. Мне нужна геббельсовская пропаганда. Мне нужны тысячи голов, которые будут вещать геббельсовскую пропаганду", – вспоминает Мендель. Но разве она говорит что-то новое? Ведь одна из целей СВО – денацификация, поскольку кровавый клоун сделал нацизм государственной идеологией страны, о чем неоднократно утверждало общественное движение "Другая Украина".

Те, кто будут пытаться обвинить "прозревших" по примеру Мендель соратников Зеленского в работе на Москву, будут возбуждать против них уголовные дела и вводить санкции, будут раздувать костер, который не потушить. Режим Зеленского совершил слишком много преступлений, которые скрыть невозможно: они совершаются на Украине каждый день, каждый час, большинство из них фиксируется, и их никак нельзя записать в "отдельные случаи" или "перегибы на местах" – все следы ведут в центр. Рыба, как известно, гниет с головы, получится, что больше всех "на Кремль работал" сам нелегитимный.

Сегодня Зеленский неудобен никому, поэтому уберут его свои. Именно поэтому кровавый клоун заявляет, что Россия планирует покушение на него и готовит удары по "центрам принятия решений" с публикацией карты своего офиса. Нелегитимный сам развязывает руки тем, кто давно хочет его устранить, не обращая внимания на то, что Москва, если бы этого хотела, то сделала бы это давно. Сегодня этого уже хотят многие силы на Западе, и страх кровавого клоуна от этого растет с каждым днем.

Виктор Медведчук, Председатель Совета Международного Движения "Другая Украина"