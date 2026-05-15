Москва15 мая Вести.После ареста экс-главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака украинские коррупционеры начнут искать новых покровителей и готовить пути отхода на Запад. Такое мнение выразил бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ), основатель проекта "UkrLeaks" Василий Прозоров в интервью ИС "Вести".

По словам Прозорова, арест Ермака, которого многие считали "непотопляемым", стал "звоночком" для украинских коррупционеров, что даже приближенных к Зеленскому могут отдать под суд.

Видя такой сценарий, очень много людей, я думаю, кинутся, во-первых, искать себе новых покровителей, будут выходы на новых представителей Запада, финансово-промышленных групп. То есть, грубо говоря, "крысы" побегут с "корабля" Зеленского. И я думаю, что еще усилится коррупционный фон, люди будут больше грабить бюджет, грабить западные транши, чтобы готовить себе запасные площадки на Западе считает экс-сотрудник СБУ

Ранее сообщалось, что за арестованного бывшего главу офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака внесли полную сумму залога для выхода из СИЗО. 14 мая Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) отправил Ермака под стражу на 60 дней с возможностью выхода под залог в 140 млн гривен (более 236 млн рублей). Его обвиняют в отмывании денег при строительстве элитных коттеджей в Киевской области.