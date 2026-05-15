Москва15 мая Вести.Президенту США Дональду Трампу нужны победы на украинском треке в преддверии выборов в Конгресс, поэтому коррупционное расследование именно сейчас развернулось с новой силой. Такое мнение выразил бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ), основатель проекта "UkrLeaks" Василий Прозоров в интервью ИС "Вести".

Прозоров считает, что коррупционные расследования на Украине связаны с американцами, которые влияют на соответствующие ведомства. Арест экс-главы офиса Зеленского Андрея Ермака бывший сотрудник СБУ связал с необходимостью "побед" в США.

Я связываю это с необходимостью успехов на внешнеполитическом треке со стороны американцев. Им нужны какие-то победы, какая-то позитивная повестка, потому что все не очень хорошо, а осенью выборы в Конгресс. Нужно Трампу кого-то побеждать. Украина для этого подходит очень хорошо, потому что достаточно серьезный конфликт, туда вовлечены очень много сил, средств, и, закрыв этот гештальт, Трамп получит немало очков в глазах избирателей считает Прозоров

Ранее сообщалось, что за арестованного бывшего главу офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака внесли полную сумму залога для выхода из СИЗО. 14 мая Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) отправил Ермака под стражу на 60 дней с возможностью выхода под залог в 140 млн гривен (более 236 млн рублей). Его обвиняют в отмывании денег при строительстве элитных коттеджей в Киевской области.