За экс-главу офиса Зеленского Ермака внесли всю сумму залога для выхода из СИЗО

Москва15 мая Вести.За арестованного бывшего главу офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака внесли полную сумму залога. Об этом сообщает Telegram‑канал "Украина Сейчас" со ссылкой на собственный источник.

14 мая Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) отправил Ермака под стражу на 60 дней с возможностью выхода под залог в 140 млн гривен (более 236 млн рублей). Его обвиняют в отмывании денег при строительстве элитных коттеджей в Киевской области. Экс-глава офиса Зеленского заявил, что денег на залог у него нет, но выразил надежду, что ему помогут знакомые и друзья.

Его адвокат Игорь Фомин в пятницу подтвердил, что лично оплатил содержание подзащитного в VIP-камере СИЗО, а также объявил сбор средств для внесения залога. 30 миллионов гривен из них внес бывший главный тренер национальной сборной Украины по футболу Сергей Ребров.