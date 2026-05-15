Москва15 мая Вести.Бывший главный тренер национальной сборной Украины по футболу Сергей Ребров внес 30 миллионов гривен (порядка 49,8 миллиона рублей) в счет залога за экс-руководителя офиса президента Андрея Ермака, которого обвиняют в легализации денежных средств при возведении элитной недвижимости под Киевом. Об этом 15 мая сообщили украинские СМИ, в том числе издания "Страна" и "Украинская правда".

Согласно информации журналистов, Ребров и Ермак связаны давней дружбой - у них общий кум, а бывший чиновник присутствовал на свадьбе футбольного специалиста в 2016 году. Ранее экс-тренер рассказывал, что Ермак еще до начала боевых действий предлагал ему возглавить национальную команду.

Установленная судом сумма залога составляет 140 миллионов гривен (свыше 233 миллионов рублей, около 3,1 миллиона долларов). По состоянию на текущий момент собрано приблизительно 44,5 миллиона гривен, до выхода Ермака из СИЗО не достает еще около 95,4 миллиона. Помимо взноса Реброва, 8 миллионов гривен перечислила знакомая Ермака.

Адвокат Игорь Фомин в пятницу подтвердил, что лично оплатил содержание подзащитного в VIP-камере следственного изолятора, где тот провел ночь в привилегированных условиях. По словам защитника, поступление средств продолжается. Сам Ермак ранее заявил, что не располагает полной суммой для внесения залога, однако рассчитывает на содействие друзей. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк уже анонсировал внесение залога с участием представителей ряда неназванных юридических групп.

Обвинения экс-главе офиса Зеленского были предъявлены 11 мая Национальным антикоррупционным бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратурой - речь идет о легализации имущества, полученного преступным путем, в особо крупных масштабах и в составе организованной группы. 14 мая суд избрал ему меру пресечения в виде ареста на два месяца с возможностью внесения залога. Уголовное преследование связано с отмыванием 460 миллионов гривен (порядка 10,5 миллиона долларов, около 770 миллионов рублей) при строительстве элитного коттеджного поселка "Династия" в пригороде Киева. Бывшему чиновнику грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В рамках расследования также выяснилось, что Ермак консультировался с гадалкой Вероникой Аникиевич, известной под псевдонимом "Вероника Фэншуй", относительно государственных кадровых назначений и передавал ей сведения о своих политических конкурентах. Должность главы офиса президента Ермак занимал с февраля 2020 года и был отстранен в конце 2025 года после проведенных обысков.