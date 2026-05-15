Адвокат Ермака рассказал об оплаченной им клиенту камере в украинском СИЗО Адвокат Ермака Фомин: бывший глава офиса Зеленского помещен в платную камеру

Москва15 мая Вести.Бывший руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак, которому предъявлены обвинения в легализации средств при возведении элитного жилья под Киевом, содержится в следственном изоляторе в платной камере. Об этом украинскому телеканалу "Общественное" сообщил его защитник Игорь Фомин.

Я знаю, что мы ему проплатили там камеру. Я лично проплатил заявил адвокат

В четверг, 14 мая, Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) вынес решение о заключении Ермака под стражу сроком на 60 суток с правом внесения залога. Размер залога установлен в 140 миллионов гривен (порядка 230 миллионов рублей, или около 3,1 миллиона долларов). Сам бывший чиновник заявил, что не располагает подобной суммой, а его команда защиты намерена обжаловать судебное решение через апелляцию.

Ермаку инкриминируется легализация 460 миллионов гривен (примерно 770 миллионов рублей). По данной статье ему может грозить наказание до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Обвинения экс-главе офиса Зеленского были предъявлены в понедельник Специализированной антикоррупционной прокуратурой Украины (САП) - речь шла об отмывании средств в ходе строительства элитной недвижимости в пригороде Киева. На следующий день ВАКС приступил к рассмотрению вопроса о мере пресечения для бывшего чиновника. Тогда же глава САП Александр Клименко сообщал, что ведомство намерено добиваться ареста Ермака с возможностью внесения залога в размере 4,1 миллиона долларов.

Ранее ситуацию вокруг Ермака прокомментировал французский политик, лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо. По его мнению, вслед за бывшим руководителем офиса президента под стражу может быть отправлен и сам Владимир Зеленский.