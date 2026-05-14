Москва14 мая Вести.Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо считает, что лидер киевского режима будет следующим, кто окажется за решеткой.

Второго человека команды Зеленского только что посадили за решетку. Следующий - Зеленский. Давайте как можно быстрее заблокируем 17 млрд, которые мы должны будем очень скоро передать этой стране написал он в своем аккаунте в соцсети X

23 апреля ЕС одобрил кредит Украине в 90 млрд евро. Первый транш, как ожидается, будет получен Украиной в мае-июне. Как утверждает Филиппо, 17 млрд евро из указанных средств должна выделить Франция.

14 мая Высший антикоррупционный суд Украины отправил бывшего главу офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака под стражу на 60 дней с возможностью выхода под залог в 140 млн гривен (более 236 млн рублей).