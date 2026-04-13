Москва13 апр Вести.Париж должен прекратить финансирование мафиозной системы главы киевского режима Владимира Зеленского. Об этом заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X.

Политика ужаснул видеоролик, на котором несколько человек в масках, предположительно сотрудники территориального центра комплектования Украины (ТЦК, аналог военкоматов), задерживают прохожих на улице, игнорируя возмущения горожан.

Это евро-зеленская мафия, которой мы, французы, выпишем чек на €17 млрд, если [премьер-министр Венгрии Виктор] Орбан проиграет сегодня вечером написал Филиппо

По его словам, киевская мафия отправляет людей на передовую НАТО и подпитывает коррупцию.

Между тем руководитель информационного агентства News Front Константин Кнырик рассказал, что Киев пытается проводить операции по обелению боевиков ТЦК. Он подчеркнул, что негатив в украинском обществе накапливается, а власть пытается сгладить ситуацию информационно-психологическими схемами.

Ранее стало известно, что в Харьковской области семеро военкомов напали на мужчину и женщину.